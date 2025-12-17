Die Angreifer haben Cherson von einer Drohne aus angegriffen: 2 Verwundete, einer von ihnen "schwer"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Cherson hat eine russische Drohne zwei Männer verwundet, einen davon in schwerem Zustand. Der Vorfall ereignete sich am 16. Dezember im Bezirk Dniprovsky.

Militärverwaltung der Stadt Cherson auf Telegram

Die Stadtverwaltung sagte: „Gestern gegen 21:30 Uhr haben russische Angreifer den Stadtteil Dniprovsky mit einer Drohne angegriffen. Zwei Männer im Alter von 37 und 38 Jahren wurden verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.“

Einzelheiten: Beide Bewohner erlitten Verletzungen durch Mineneinschläge und Schrapnellwunden.

„Das 37-jährige Opfer erlitt außerdem eine offene Fraktur des linken Beins. Sein Zustand ist ernst“, sagte die Militärverwaltung der Stadt.