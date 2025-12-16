Lubinez: 60 Bürger aus Russland und den besetzten Gebieten in die Ukraine zurückgekehrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinez, sagte, dass nach Treffen mit dem russischen Ombudsmann und Vertretern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 60 Bürger aus Russland und den vorübergehend besetzten Gebieten in die Ukraine zurückgekehrt sind.

Quelle: Lubinez

Einzelheiten: Ihm zufolge wurden während des Treffens 2.000 Pakete mit humanitärer Hilfe für ukrainische Kriegsgefangene und Briefe von deren Angehörigen übergeben. Die Parteien erzielten eine Einigung über die Überprüfung der unter besonderen Umständen vermissten Personen und tauschten die entsprechenden Listen aus. Sie tauschten auch Listen von Schwerverwundeten und Schwerkranken aus, diskutierten die Rückkehr illegal festgehaltener ukrainischer Zivilisten, die Frage der in Russland verurteilten ukrainischen Kriegsgefangenen und andere humanitäre Fragen.

Darüber hinaus wurde auf der Grundlage der Ergebnisse früherer systematischer Arbeiten ein Verfahren zur gegenseitigen Familienzusammenführung durchgeführt. Fünfzehn Bürger sind aus der Russischen Föderation und den vorübergehend besetzten Gebieten in die Ukraine zurückgekehrt, die meisten von ihnen sind weniger mobil.

Lubinez nannte das Beispiel einer 56-jährigen Frau, die einen Schlaganfall erlitten hatte und seit 2022 in Russland war. Ihm zufolge wurde, nachdem ihre Tochter das Büro des Ombudsmannes kontaktiert hatte, die Rückkehr arrangiert, und Mutter und Tochter sahen sich zum ersten Mal seit fast vier Jahren wieder.

Dem Ombudsmann zufolge wurden außerdem 45 weitere ukrainische Staatsbürger aus vorübergehenden Internierungslagern für Ausländer in Russland in ihr Heimatland zurückgebracht.

„Wir arbeiten daran, alle Ukrainer nach Hause zurückzubringen“, sagte Lubinez.