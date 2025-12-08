Russen haben eine ältere Frau in Cherson getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine 87-jährige Einwohnerin von Cherson ist erneut unter russischen Beschuss geraten und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Im Bezirk Dneprovsky von Cherson wurde durch russischen Beschuss eine ältere Frau getötet. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Montag, den 8. Dezember.

„Unter einem weiteren feindlichen Beschuss fiel eine 87-jährige Bewohnerin von Cherson“, stellte er fest.

Laut Prokudin hat die Frau lebensgefährliche Wunden erlitten.

Ebenfalls vor etwa einer Stunde haben die russischen Angreifer Wohngebiete im Stadtzentrum getroffen, so die MVA.

Ein Todesopfer ist im Moment bekannt.

„Ein 78-jähriger Einwohner von Cherson befand sich während des feindlichen Beschusses auf der Straße. Der Mann erlitt Minenexplosionen und geschlossene Schädel-Hirn-Verletzungen, Prellungen und eine Schrapnellwunde am linken Unterarm“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Opfer bereits unter medizinischer Aufsicht steht.

Wir erinnern daran, dass die Russische Föderation in der Nacht zum 8. Dezember erneut die Ukraine angegriffen hat, und zwar mit 149 Drohnen. Den Luftverteidigungskräften gelang es, die meisten der feindlichen Drohnen abzuschießen.

