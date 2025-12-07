Budanow antwortet, ob er Kreml-'Spitzen' abhören kann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Chef des ukrainischen Geheimdienstes hat bestätigt, dass seine Behörde die Möglichkeit hat, wichtige Gespräche der russischen Führung abzuhören.

Die Hauptdirektion des Geheimdienstes hat die Möglichkeit, die Spitzenbeamten des Kremls abzuhören. Das sagte der Leiter der Abteilung Kyrylo Budanow in Kommentaren bei RBK Ukrajina.

Gleichzeitig ging Budanow nicht ins Detail.

„Wir können, ja. Wir bekommen Geld dafür“, sagte er.

Zuvor hatte die britische Zeitung The Telegraph angedeutet, dass die Ukraine angeblich hinter dem Durchsickern des Gesprächs zwischen dem Sondergesandten des US-Präsidenten Steve Witkoff und der russischen Seite stecken könnte.