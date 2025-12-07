Durch CBAM riskiert die Ukraine, ihren eigenen Zementmarkt zu verlieren, die Union

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zusätzlich zu den direkten Risiken, die mit der Einführung des europäischen grenzüberschreitenden Kohlenstoffausgleichsmechanismus (CBAM) verbunden sind, warnt die ukrainische Wirtschaft vor ernsthaften indirekten Bedrohungen.

Nach Angaben von RBK Ukrajina stellt der Präsident der Union der Baustoffhersteller, Konstantin Saliy, fest, dass die Situation in naher Zukunft kritisch werden könnte.

Dies bezieht sich auf einen möglichen Zustrom von importierten Produkten aus Drittländern, die den Zugang zum EU-Markt verlieren und sich neue Absatzziele suchen werden. Der ukrainische Markt könnte eines dieser Ziele werden.

„Vor dem großen Krieg produzierte die Ukraine 10-11 Millionen Tonnen Zement, während die benachbarte Türkei etwa 100 Millionen Tonnen produzierte. Jetzt versuchen die Türken, ihre Waren überall zu verkaufen, denn sie stecken in einer Wirtschaftskrise. Und sie werden bestimmt nicht zögern, in den ukrainischen Markt einzusteigen, vor allem nicht mit den Geldern westlicher Geber“, sagt Saliy.

Ihm zufolge schafft CBAM eine neue Konfiguration des globalen Wettbewerbs. Und wenn die Europäische Union den Markt tatsächlich für diejenigen Produzenten schließt, die die Anforderungen an den CO2-Fußabdruck nicht erfüllen, könnte die Ukraine zu einem der anfälligsten Standorte für die Umverteilung der Importströme werden.

Stanislav Zinchenko, Direktor des GMK-Zentrums, sagte, dass die Ukraine eine Verzögerung im grenzüberschreitenden Kohlenstoffanpassungsmechanismus (CBAM) bekommen könnte, aber nur, wenn die Regierung aktiv und schnell arbeitet.