In der Region Tschernihiw haben Russen auf ein Auto mit Brot geschossen, der Fahrer wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen haben mit einer Drohne ein Auto angegriffen, das von einem 47-jährigen Mann gefahren wurde und Brot an Bewohner von Grenzdörfern lieferte.

Russische Truppen haben mit einer Drohne ein Auto angegriffen, das Brot für Bewohner von Grenzdörfern in der Region Tschernihiw auslieferte. Der Fahrer wurde verletzt. Darüber berichtet ein Pressedienst der Polizei der Region Tschernihiw.

Es wird darauf hingewiesen, dass am 30. Dezember in der Gemeinde Semenivska im Bezirk Novgorod-Seversky Russen mit einer Drohne auf das Auto eines 47-jährigen Mannes geschossen haben, der Brot an Bewohner von Grenzdörfern auslieferte.

Infolge des feindlichen Angriffs wurde der Mann verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Sanitäter versorgten den Verletzten mit der notwendigen Hilfe und die Polizei befragte ihn in der medizinischen Einrichtung.

Die Ermittler haben ein Strafverfahren eingeleitet.

Wir erinnern daran, dass die Truppen der Russischen Föderation in der Nacht zum Mittwoch, den 31. Dezember, die Stadt Bila Zerkwa in der Region Kiew mit Drohnen angegriffen haben, wobei 2 Menschen verletzt wurden.

Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch, 31. Dezember, haben russische Truppen mit Hilfe von Kamikaze-Drohnen einen massiven Angriff auf Odessa durchgeführt. Die Angriffe führten zu Bränden, es gab Verletzte, darunter auch Kinder.