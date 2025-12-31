Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Swyrydenko unterstützte die Gegner von Jermak, woraufhin der ehemalige Leiter des Präsidialamtes sie in Botengängen blockierte.

Nachdem Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko die „Rebellen“ unterstützte, die sich für die Entlassung des ehemaligen Chefs des Präsidialamtes Andrij Jermak einsetzten, blockierte der ehemalige Chef des Präsidialamtes die Ministerpräsidentin in Botengängen.

*:* Es wird festgestellt, dass Swyrjdenko von vielen in der Regierung immer noch als Schützling von Jermak wahrgenommen wird, aber der Ministerpräsident überraschte das Präsidialamt während der „Revolution“ gegen den ehemaligen Leiter der Präsidialverwaltung, als sie sich auf die Seite der „Rebellen“ stellte.

Nach Angaben der Ukrajinska Prawda blockierte Jermak Swyrydenko in seinen Boten, als er davon erfuhr.