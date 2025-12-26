Die Ukraine hat fast 60 Mio. Tonnen Getreide geerntet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat die Ernte im Jahr 2025 abgeschlossen. Die Landwirte haben 57,6 Mio. Tonnen Getreide und 17,3 Mio. Tonnen Ölsaaten geerntet. Nach Abschluss der Maisernte wird das Gesamtvolumen der Getreideproduktion voraussichtlich bei etwa 60 Mio. Tonnen liegen. Dies meldete das Wirtschaftsministerium am Freitag, den 26. Dezember.

Nach Angaben des Ministeriums ist unser Land bereits der zweitgrößte Getreideproduzent unter den Ländern der Europäischen Union – nach Frankreich (63,1 Millionen Tonnen), vor Deutschland (45,2 Millionen Tonnen) und Polen (36,5 Millionen Tonnen).

Gleichzeitig ist die Ukraine der unangefochtene Spitzenreiter in der Maisproduktion: 23,5 Millionen Tonnen werden 2025 geerntet, während die Gesamtproduktion dieser Kulturpflanze in der EU 57 Millionen Tonnen beträgt. Auch bei Sonnenblumen ist das Land führend – 9 Millionen Tonnen gegenüber 8,5 Millionen Tonnen in allen EU-Ländern zusammen.

Der durchschnittliche Kornertrag liegt bei 5,08 Tonnen pro Hektar – nur 14 Prozent unter dem EU-Durchschnitt. Damit liegt unser Land auf dem 18. Platz unter den 27 EU-Ländern.

Gleichzeitig weisen die führenden europäischen Produzenten – Frankreich und Deutschland – Getreideerträge auf, die 42-48 Prozent über denen der Ukraine liegen.

„Dieser Unterschied hat nichts mit den klimatischen Bedingungen zu tun, da die Produktion in diesen Ländern in ähnlichen agrarklimatischen Breitengraden konzentriert ist. Dies zeigt, dass die Ukraine ein erhebliches Potenzial hat, ihre Erträge durch Investitionen, moderne Technologien, die Entwicklung der landwirtschaftlichen Infrastruktur und den Zugang zu Finanzmitteln zu steigern“, fügte das Ministerium hinzu.