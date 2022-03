Die Ukraine erörtert mit der EU eine Verstärkung der Transportblockade gegen Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Infrastrukturminister Olexander Kubrakov hat ein Online-Treffen mit Ministern aus Polen, Österreich, der Tschechischen Republik, Frankreich, Deutschland und dem EU-Verkehrskommissar abgehalten, um über die Unterstützung der Ukraine und die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland zu sprechen. Dies teilte der Pressedienst des Infrastrukturministeriums mit.

Präsident Wolodymyr Selenskyjy nahm ebenfalls an der Konferenz teil.

Laut Kubrakov wurde bei dem Treffen die Frage der Sperrung des Zugangs zum Straßennetz der EU für russische und belarussische Lkw und andere Fahrzeuge erörtert.

„Wir erwarten, dass wir den Spediteuren der Besatzer und ihren Verbündeten die Erteilung von Genehmigungen für den internationalen Güterverkehr verweigern werden. Wir müssen eine Handelsblockade gegen Russland sicherstellen“, sagte er.

Er sprach auch über die Arbeit der ukrainischen Verkehrsinfrastruktur unter Kriegsbedingungen – sie konzentriert sich jetzt auf zwei Hauptbereiche: die Evakuierung der Bevölkerung und die Bereitstellung humanitärer Hilfe.

So hat Ukrsalisnyzja bereits über 2 Millionen Menschen evakuiert, und in den ersten 10 Tagen des Krieges gelang es uns, etwa 15 Tausend Tonnen humanitäre Hilfe in die heißesten Regionen zu schicken.

Kubrakov forderte die europäischen Länder auf, sich der neuen Transportkoalition anzuschließen, um die Lieferung humanitärer Hilfe zu erleichtern und logistische Knotenpunkte zu bilden.

Während des Gesprächs sprachen beide Seiten über den Wiederaufbau der Ukraine, insbesondere durch gemeinsame neue Projekte, Technologien und spezielle Finanzierungsquellen.

Zuvor war das Infrastrukturministerium an 11 der weltweit größten Infrastrukturorganisationen mit dem Vorschlag herangetreten, die Kontakte zu Russland abzubrechen…