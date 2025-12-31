Angriff auf Bila Zerkwa: zwei Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in der Nacht zum Mittwoch, 31. Dezember, die Stadt Bila Zerkwa in der Region Kiew mit Drohnen angegriffen, wobei 2 Menschen verletzt wurden. Dies teilte der Leiter der Kiewer regionalen Militärverwaltung Mykola Kalashnik mit.

„Infolge eines Drohnenangriffs in Bila Zerkwa wurde ein Wohnhaus beschädigt. Es sind Fensterscheiben zerbrochen und Balkone vom ersten bis zum sechsten Stockwerk beschädigt worden“, stellte er fest.

Am Morgen fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu, dass zwei Menschen durch den Angriff verletzt wurden.

Ein 1964 geborener Mann erlitt Schrapnellwunden an der Hand und am Kopf, während eine 1977 geborene Frau eine akute Stressreaktion erlitt. Sie wurden noch vor Ort behandelt.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht zum Mittwoch, den 31. Dezember, russische Truppen mit Hilfe von Kamikaze-Drohnen einen massiven Angriff auf Odessa durchgeführt haben. Als Folge der Angriffe gab es Brände, es gibt Opfer, darunter auch Kinder.