Die Möglichkeit eines Waffenstillstands besteht, aber nur, wenn die Faktoren synchron zusammenfallen, betonte der Chef der Hauptverwaltung für Geheimdienste.

Ein Teil der westlichen Medien „prophezeite“ bereits im Sommer dieses Jahres einen möglichen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland, der jedoch aufgrund fehlender Schlüsselbedingungen nie zustande kam. Dies sagte der Leiter der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste, Kyrylo Budanow, in einem Interview mit der italienischen Ausgabe von Il Foglio.

Ihm zufolge besteht die Möglichkeit eines Waffenstillstands, der aber nur möglich ist, wenn die Faktoren zeitlich zusammenfallen:

in der Ukraine, in Russland, in verbündeten Ländern, die globale Entscheidungen beeinflussen. „Nur die exakte Kombination dieser Elemente zum geplanten Zeitpunkt wird zu Ergebnissen führen. Andernfalls wird der Krieg weitergehen“, betonte der Chef der Hauptnachrichtendirektion.

Budanow wich Fragen nach der Haltung von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Krieges in der Ukraine aus. Er erklärte, dass Russland und China für die USA „Weltmächte“ seien.

„Russland ist wirtschaftlich nichts, aber es hat eine militärische Macht. China ist beides: eine wirtschaftliche und eine militärische Macht“, erklärte der Chef der Generaldirektion für Nachrichtendienste.