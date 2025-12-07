Am 8. Dezember gelten erweiterte Pläne für Stromausfälle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Montag, den 8. Dezember, werden in allen Regionen der Ukraine die Pläne für Stromausfälle in Kraft treten.

Dies teilte der Pressedienst von Ukrenerho mit.

Die Pläne sehen stündliche Ausfälle von 00:00 bis 23:59 Uhr mit 2,5 bis 4 Runden vor. Gestern sahen die Zeitpläne 3 bis 4 Runden Stromabschaltungen vor.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Für die Industrie werden die Stromabschaltungen von 00:00 bis 23:59 Uhr in Kraft sein

Ukrenerho warnte, dass sich die Zeitpläne ändern können. „Folgen Sie den Informationen auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region“, riet das Unternehmen.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 7. Dezember griff der Feind Energieinfrastruktureinrichtungen in der Region Poltawa, einschließlich Krementschuk, und in der Region Tschernihiw an.

Der Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, sagte, dass das AKW Saporischschja in der Nacht vorübergehend die gesamte externe Stromversorgung verloren hat, was zum ersten Mal seit dem groß angelegten zweiten Angriff durch Russland geschah.

Infolge des massiven Angriffs am 6. Dezember musste der Umfang der geplanten Verbrauchsbeschränkungsmaßnahmen erhöht werden.

Der Schutzschild des Kernkraftwerks Tschernobyl, der gebaut wurde, um radioaktives Material aus der Katastrophe von 1986 einzuschließen, kann seine primäre Sicherheitsfunktion aufgrund der Beschädigung durch eine Drohne nicht mehr erfüllen.