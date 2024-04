Operation Maidan-3 geht weiter - Budanow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland setzt die Operation Maidan-3 in der Ukraine fort, und sie schreitet voran. Dies sagte der Leiter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, Kyrylo Budanow, in einem Interview für BBC Ukraine, das am Montag, den 22. April, veröffentlicht wurde.

Auf die Frage des Journalisten, ob die Maidan-3-Operation noch aktuell sei, antwortete er: „Ja, sie ist noch im Gange und schreitet voran. Leider schreitet sie voran.“

Gleichzeitig gab er nicht an, auf welche Weise die Operation voranschreitet.

„Das ist eine Frage, die bereits Staatsgeheimnisse betrifft. Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht mehr sagen als das, was bereits gesagt wurde. Aber ich sage Ihnen noch einmal: Die Russen arbeiten daran“, sagte der Chef der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste.

Laut Budanow sind die pro-russischen Kräfte immer noch in der Ukraine, aber sie zeigen ihre Position nicht deutlich.

„Sie sind sich im Klaren darüber, dass rein pro-russische Kräfte jetzt nicht mehr funktionieren können. Also tarnen sie sie unter verschiedenen Aktivitäten, unter verschiedenen Themen der sozialen Spannungen. Und es wird nicht so aussehen, es sollte nicht so aussehen, als ob sie eine pro-russische Position hätten. Nein, ganz und gar nicht“, erklärte er.

Budanow fügte hinzu, dass „Russland alle möglichen Faktoren nutzt, um soziale Spannungen zu erzeugen“.