​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das nordkoreanische Militär wird bereits morgen in der Region Kursk eintreffen. Ihre Anzahl und Ausrüstung wird in einigen Tagen bekannt sein.

Die ersten Soldaten Nordkoreas werden bereits am Mittwoch, den 23. Oktober, in der Region Kursk der Russischen Föderation eintreffen, um am Krieg gegen die Ukraine teilzunehmen. Dies kündigte der Leiter der Hauptdirektion des Geheimdienstes der Ukraine (Main Directorate of Intelligence) Kyrylo Budanow an, berichtet The War Zone.

„Wir erwarten morgen die ersten Einheiten in Richtung Kursk“, sagte Budanow.

Wie viele nordkoreanische Militärangehörige es genau sein werden und wie sie ausgerüstet sein werden, sei noch nicht bekannt, sagte er. „Das werden wir in ein paar Tagen sehen“, fügte der Chef der Hauptverwaltung für Aufklärung hinzu.

Gleichzeitig wird festgestellt, dass die Spannungen in Südkorea wegen der Verlegung nordkoreanischer Truppen nach Russland zunehmen. Seoul erwägt die Entsendung seines Militärs und schwerer Waffen in die Ukraine als Reaktion auf die Stationierung von mehr als 12.000 nordkoreanischen Soldaten, darunter auch Eliteeinheiten für Spezialeinsätze, in Russland.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, es gebe Informationen über die Vorbereitung von zwei Militäreinheiten aus Nordkorea, die an der Seite der Russischen Föderation am Krieg teilnehmen sollen, vielleicht sogar zwei Brigaden mit je 6.000 Mann.