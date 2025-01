Russen griffen Cherson aus Drohnen an: fünf Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Vier Menschen wurden durch den feindlichen Angriff verwundet – eine 44-jährige Frau und Männer im Alter von 52, 53, 56 und 78 Jahren.

Russische Truppen griffen Cherson zweimal von Drohnen aus an. Infolge der Drohnenangriffe wurden fünf Menschen verletzt. Dies meldete der Pressedienst der Militärverwaltung des Gebiets Cherson am Dienstag, den 21. Januar, auf Telegram.

„Gegen 09:00 Uhr griffen die Russen mit einer Drohne Cherson an. Infolge des Abwurfs von Sprengstoff aus der Drohne wurden eine 44-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 52, 53 und 56 Jahren verletzt. Sie wurden vorläufig durch Sprengstoff verletzt“, heißt es in der Meldung.

Später wurde bei einem weiteren Drohnenangriff ein 78-jähriger Mann verletzt. Er wurde vorläufig durch Sprengstoff verletzt.

Wir werden daran erinnern, dass am 19. Januar in Cherson ein Mann auf einer Mine an einer Bushaltestelle in die Luft ging und ein Bein verlor. am 15. Januar warfen Russen von einer Drohne aus Sprengstoff auf einen städtischen Bus in Cherson.