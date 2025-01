Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die nordkoreanischen Truppen operieren nach sowjetischer Taktik, in Zügen und Kompanien. Sie nehmen jedoch ihre Masse.

Nordkoreanische Soldaten verwenden veraltete sowjetische Taktiken, aber ihre Masse und Motivation stellen eine ernsthafte Herausforderung für die moderne Kriegsführung dar. Dies sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj in einem Interview mit „TSN.Tyzhden“.

„Sie handeln nach sowjetischer Taktik, operieren als Teil von Zügen, Kompanien. Sie nehmen ihre Masse. Der Krieg ist jetzt anders, unter den Bedingungen der Gegenwart, der Drohnenherrschaft, kämpfen sie in kleinen Gruppen, Angriffs- oder Verteidigungsgruppen, und wenn es einen Angriff von mehreren Seiten gibt, dort Zug, dort Zug, bis zu hundert, und manchmal mehr angreifende Soldaten und ziemlich tapfer – das ist natürlich ein Problem. Es gibt nicht einmal genug Munition“, bemerkte Syrskyj.

Er fügte hinzu, dass dies zusätzliche 11 oder 12 Tausend ziemlich motivierte und ausgebildete Kämpfer sind. Allerdings ist bereits die Hälfte von ihnen entweder verwundet oder vernichtet.

Wir erinnern daran, dass das US-Verteidigungsministerium erklärt hat, dass es in der Beteiligung des nordkoreanischen Militärs an den Kämpfen gegen die Streitkräfte der Ukraine in der Region Kursk keine nennenswerte Effektivität sieht.