Die Russen haben das Kraftwerk von Centrenergo angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Insgesamt sind die Wärmekraftwerke des Unternehmens seit Beginn der russischen Invasion mehr als 50 Mal beschossen worden.

Am Montagabend griffen russische Aggressoren das Wärmekraftwerk von Centrenergo an, das bereits zuvor zerstört worden war. Das Unternehmen berichtete am 20. Januar.

„Obwohl das Kraftwerk bereits zuvor vollständig zerstört worden war, hat der Feind es heute Nacht erneut angegriffen. Es gibt keine Verletzten“, hieß es in dem Bericht.

Nach dem Beschuss haben Spezialisten damit begonnen, die Trümmer zu beseitigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Gesamtschaden aus den vorangegangenen Angriffen bereits 250 Millionen Euro übersteigt, und dieser Betrag wird nur noch wachsen, da die Bewertung der Schäden noch nicht abgeschlossen ist. Insgesamt wurden die Wärmekraftwerke des Unternehmens seit dem Beginn der russischen Invasion mehr als 50 Mal beschossen.