Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Ministerium für strategische Industrien wird nun die Marke der ukrainischen Verteidigungsindustrie „ZBROYA“ (oder ZBROYA auf Englisch) mit dem Slogan „Smart Power“ verwenden.

Das Ministerium für Strategische Industrien wird ab sofort die Marke der ukrainischen Verteidigungsindustrie „ZBROYA“ (oder ZBROYA auf Englisch) mit dem Slogan „Smart Power“ verwenden, so eine dem EP vorliegende Mitteilung. Die Marke soll allen Waffen und der ukrainischen Verteidigungsindustrie einen gemeinsamen Namen geben, der „in den drei Jahren der groß angelegten Invasion wiederbelebt und entwickelt wurde und bereits in der Welt bekannt ist“, so das Ministerium.

Das Ministerium für Strategische Industrien sagt, es wolle der Welt vermitteln, dass ukrainische Waffen „eine intelligente Kraft sind, die durch das reale Schlachtfeld gestählt wurde, und dass dies ein Zeichen von Qualität ist“. Ein Portal, das Dienstleistungen für Hersteller und Markeninformationen sammeln wird: https://www.zbroya.gov.ua/