Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zwei chinesische Staatsbürger wurden von Soldaten der 81. separaten Brigade Slobozhanskaya Slobozhanskaya der DSV gefangen genommen.

Das ukrainische Militär hat zwei chinesische Staatsbürger, die als Teil der russischen Armee in der Region Donezk kämpften, in Gefangenschaft genommen. Die Operation wurde von Soldaten der 81 separaten aeromobilen Slobozhanska-Brigade der DSHV durchgeführt, teilte die Brigade in einem Facebook-Post mit.

„Die Soldaten der 81 separaten aeromobilen Slobozhanskaya-Brigade haben neulich zwei Bürger der Volksrepublik China gefangen genommen. Sie waren auf der feindlichen Seite – in der Kampfzone, mit Waffen in der Hand, als Teil einer Einheit der russischen Besatzungstruppen“, heißt es in dem Beitrag unter dem Video.

Es wird darauf hingewiesen, dass mit den Gefangenen alle notwendigen Verfahrenshandlungen durch die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden durchgeführt werden. Wir werden daran erinnern, dass am 8. April bekannt wurde, dass das Militär zwei Bürger Chinas gefangen genommen hat, die in der Armee der Russischen Föderation gekämpft haben. Die Chinesen wurden in der Nähe der Siedlungen Tarasovka und Belogorovka in Donetschyna gefangen genommen. Dort lieferte sich das ukrainische Militär ein Gefecht mit sechs chinesischen Militärangehörigen, von denen zwei gefangen genommen wurden. Das ukrainische Außenministerium hat den chinesischen Geschäftsträger wegen der Beteiligung chinesischer Staatsbürger an dem Krieg auf der Seite Russlands vorgeladen.