Die Ukraine will den Handel mit der Türkei auf 10 Milliarden Dollar steigern - Swyrydenko

Wirtschaftsministerin Julija Swyrydenko sagte, die Ukraine wolle den Handel mit der Türkei auf 10 Milliarden Dollar pro Jahr steigern, berichtet der Pressedienst des Wirtschaftsministeriums unter Berufung auf ihre Worte. Swyrydeko sagte, die Türkei sei bereit, „sich aktiver an den Wiederaufbauprojekten der Ukraine zu beteiligen und die Zusammenarbeit im Handel zu verstärken“. 2024 beliefen sich die Exporte aus der Ukraine in die Türkei auf 2 Milliarden Dollar, sagte sie. Der gesamte Handelsumsatz betrug 6,2 Mrd. $. „Vor der umfassenden Invasion hatten wir eine positive Handelsbilanz mit der Türkei. Wir streben einen ausgeglichenen Handel in Höhe von 10 Milliarden Dollar an“, sagte der Minister. Darüber hinaus diskutierten die Türkei und die Ukraine über die Wiederherstellung der beschädigten Infrastruktur: „Im März erwarten wir einen großen Besuch der türkischen Task Force für den Wiederaufbau der Ukraine unter Beteiligung der türkischen Wirtschaft. Ich bin überzeugt, dass dies dem Privatsektor unserer Länder helfen wird, die Zusammenarbeit zu vertiefen“, fügte Julija Swyrydenko hinzu. Zur Erinnerung: die Ukraine und die Vereinigten Arabischen Emirate haben am 17. Februar ein Wirtschaftsabkommen unterzeichnet, das den Zugang zum Markt der Vereinigten Arabischen Emirate liberalisiert.