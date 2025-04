Die Russen haben fast 80 Drohnen auf die Ukraine abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Luftverteidigungskräfte schossen 42 Drohnen ab, während weitere 22 Drohnen lokal ohne negative Folgen verloren gingen.

In der Nacht zum 4. April griff Russland die Ukraine erneut mit 78 Drohnen an. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram.

Russische Truppen haben aus vier Richtungen – Brjansk, Millerowo, Primorsko-Achtarsk und Kursk – Drohnen auf die Ukraine abgefeuert. Der Angriff wurde von Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der Radioelektronischen Kriegsführung und mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Die Luftabwehrkräfte schossen 42 Drohnen ab. Die Luftabwehr funktionierte im Norden, Osten und Zentrum des Landes.

Weitere 22 feindliche Drohnenimitate gingen vor Ort verloren (ohne negative Folgen).