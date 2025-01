Ein Mann eröffnet das Feuer mit einem Sturmgewehr an einer Tankstelle in Kiew: Eine Polizeistreife nimmt einen Verdächtigen fest

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kiew hat eine Polizeistreife einen Mann festgenommen, der möglicherweise an einer Schießerei mit einem Sturmgewehr an einer Tankstelle beteiligt war.

Quelle: Patrouillenpolizei auf Facebook

Einzelheiten: Bei der Notrufnummer 112 ging eine Meldung über einen aggressiven Mann im Bezirk Darnytskyj ein, der die Mitarbeiter einer Tankstelle mit körperlicher Gewalt bedrohte und nach eigenen Angaben eine Waffe abfeuerte.

Die Inspektoren trafen schnell am Tatort ein und fanden heraus, dass der mutmaßliche Angreifer in einem Volkswagen vom Tatort geflohen war. Die Polizeibeamten baten um die Beschreibung des Täters und begannen mit der Suche.

Die Streifenpolizisten untersuchten umgehend die Umgebung und fanden das Auto des Flüchtigen und den Täter in einem der Räumlichkeiten. Die Inspektoren nahmen den Bürger fest und übergaben ihn an die Ermittler.

Später untersuchte die Polizei das Fahrzeug des Mannes und fand darin Waffen. Die Ermittler schickten die beschlagnahmten Waffen zur Untersuchung.

Die Ermittler haben den Vorfall nun bei der URPI unter Teil 4 von Artikel 296 (Hooliganismus mit Waffen) des Strafgesetzbuches registriert.