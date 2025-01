Der Stromverbrauch ist gesunken - Ukrenerho

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Stromingenieure bitten die Bürger, während der Stunde des höchsten Verbrauchs morgens und abends nicht mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig einzuschalten: 09:00-11:00 und 16:00-19:00.

Der Stromverbrauch in der Ukraine zeigt einen Abwärtstrend. Darüber berichtet Ukrenerho am Montag, den 20. Januar.

„Heute lag er um 9:00 Uhr um 2,5% niedriger als zur gleichen Zeit des vorangegangenen Arbeitstages – Freitag. Der Grund für diese Veränderungen ist der Anstieg der Lufttemperatur in den meisten Regionen und das sonnige Wetter in den westlichen, südlichen“ und östlichen Regionen, was zu einer hohen Effizienz der SES in den Haushalten führt“, heißt es in der Meldung.

Gleichzeitig bitten die Energieingenieure die Bürger, während der Stunden des höchsten Verbrauchs am Morgen und am Abend nicht mehrere leistungsstarke Elektrogeräte gleichzeitig einzuschalten: 09:00-11:00 und 16:00-19:00.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich das Energiesystem weiterhin von den massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffen erholt. Die Notsanierungsarbeiten an den Kraftwerken gehen weiter.

Erinnern Sie sich, dass letzte Woche in der Region Schytomyr Notabschaltungen eingeführt wurden. Grund dafür war ein Angriff durch russische Drohnen.