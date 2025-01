Gericht beschlagnahmt Eigentum von Kolomojskyjs Ferrolegierungswerk und überträgt es auf ARMA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Kiewer Bezirksgericht Shevchenkivskyj hat das Eigentum des Nikopol Ferroalloy Plant von Ihor Kolomojskyj beschlagnahmt und an die Asset Recovery and Management Agency (ARMA) übertragen, berichtet der ARMA-Pressedienst. Zu den übertragenen Vermögenswerten gehören vier Diesellokomotiven, 13 Kippwagen, 25 Waggons, 120 Gondelwagen und mehr als 13.000 Tonnen fertiger Ferrolegierungsprodukte.

Das Gericht erließ die Entscheidung am 27. Dezember 2024 im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder im Jahr 2014 durch Beamte der PrivatBank, darunter ehemalige Aktionäre der Bank, darunter der Geschäftsmann Ihor Kolomojskyj und sein Gefolge.

Laut der Untersuchung haben Beamte der PrivatBank im Jahr 2014 mehr als 19 Milliarden Hrywnja beschlagnahmt, die die Nationalbank für die Refinanzierung bereitgestellt hatte. „Die Grundlage für diese Handlungen waren dubiose Darlehensverträge, die durch Eigentumsrechte an Gütern und Vermögenswerten, einschließlich der Nikopol Ferroalloy Plant, gesichert waren“, so die ARMA. Die Nikopol Ferroalloy Plant ist eines der größten metallurgischen Unternehmen in der Ukraine und in Europa.

Zur Erinnerung: Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit hat 2 Ferrolegierungswerke entlarvt, weil sie fast 1,2 Milliarden Hrywnja an Steuern auf Exporte hinterzogen haben. Es handelt sich um das Nikopol Ferroalloy Plant und das Saporischschja Ferroalloy Plant, die beide mit Ihor Kolomojskyj verbunden sind.