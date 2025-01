Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Während der Angriffe haben Kämpfer der 12. Brigade der Spezialeinheit Asow 23 Soldaten der russischen Armee in Richtung Torezk gefangen genommen. Darüber informiert der Pressedienst der Brigade.

„Sie alle wurden von Kämpfern der 12. Brigade Asow während der Kämpfe in Richtung Torezk gefangen genommen. Die Gefangenen befinden sich in einem zufriedenstellenden Zustand und unter angemessenen Haftbedingungen“, heißt es in der Mitteilung

Alle Gefangenen haben sich freiwillig ergeben – sie wurden in Kellern gefunden, die bei den Angriffen eingenommen wurden.

„Diese Soldaten der russischen Streitkräfte hatten Glück, dass sie überlebt haben. Das russische Militär wird den zuständigen Diensten übergeben“, hieß es in Asow.

Wir erinnern daran, dass vor kurzem das ukrainische Militär in der Region Kursk der Russischen Föderation 13 Kämpfer der russischen Armee gefangen genommen hat.

Auch im August haben die Kämpfer der Streitkräfte der Ukraine in der Region Kursk mehr als hundert russische Soldaten gefangen genommen.