Ein Gericht in der Volksrepublik Donezk verurteilte den Asow-Aktivisten zu 24 Jahren Gefängnis

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Invasoren beschuldigten Minagulov, angeblich „mindestens 10 Schüsse aus einem Mörser abgefeuert“ zu haben, die „zum Tod von Menschen führten“.

Ein Besatzungsgericht in der sogenannten „Donezker Volksrepublik“ hat den „Asow“-Aktivisten Ruslan Minagulow wegen angeblicher „grausamer Behandlung von Zivilisten“ zu 24 Jahren Haft in einer strengen Regimekolonie verurteilt. Dies berichtete das Ermittlungskomitee der Russischen Föderation am Montag, den 20. Januar, auf seinem Telegram-Kanal.

Die russischen Ermittler behaupten, dass der Kommandeur einer Mörserbatterie am 4. März 2022 „den Befehl zum wahllosen Beschuss von Wohnhäusern und wichtiger ziviler Infrastruktur im Mikrodistrikt Wostotschny der Stadt Mariupol“ gegeben habe.

Die Entführer beschuldigten Minagulov, „mindestens 10 Schüsse aus einem 2M12 Sani Mörser des Kalibers 120 mm abgefeuert zu haben“. Bei dem Beschuss der Straßen 9 Maya und Kyjiwskaya in Mariupol wurden angeblich „eine zivile Frau und ein Mann getötet“.

Das russische Untersuchungskomitee erklärte, Minagulow habe „seine Schuld eingestanden und seine Taten bereut“.

Der Asow-Kämpfer wurde der brutalen Behandlung von Zivilisten, des Einsatzes verbotener Mittel und Methoden in einem bewaffneten Konflikt sowie des Mordes an zwei oder mehr Personen beschuldigt, der von einer Gruppe von Personen auf allgemein gefährliche Weise aus ideologischem und politischem Hass begangen wurde.

Wie wir bereits berichteten, hat ein Besatzungsgericht in der Volksrepublik Donezk drei ukrainische Marinesoldaten aufgrund gefälschter Anklagen inhaftiert.