Trump gab eine Erklärung zu den Gesprächen zwischen Selenskyj und Putin ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der US-Präsident sagte, er wolle sich mit Putin treffen, gab aber keine Einzelheiten über den möglichen Zeitpunkt eines solchen Treffens bekannt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einer Vereinbarung zur Beendigung des Krieges bereit. Und der russische Diktator Wladimir Putin könnte durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Russischen Föderation zu Verhandlungen gedrängt werden. Dies hat US-Präsident Donald Trump erklärt, berichtet Voice of America.

„Selenskyj will eine Einigung erzielen“, stellte Trump fest.

Er äußerte die Hoffnung, dass Putin ebenfalls zu einer Einigung bereit sein sollte, denn „er zerstört Russland, indem er keine Einigung erzielt.“

„Ich glaube, Russland ist in großen Schwierigkeiten. Sehen Sie sich nur die Inflation in Russland an … Ich hoffe, dass er ein Abkommen schließen will“, fügte Trump hinzu.

Der US-Präsident sagte, er wolle sich mit Putin treffen, nannte aber keine Einzelheiten über den möglichen Zeitpunkt eines solchen Treffens, merkte aber an, dass „es ziemlich schnell gehen könnte“.

Trump fügte hinzu, dass er versuche, „so schnell wie möglich“ das Ende des russischen Krieges in der Ukraine zu erreichen und wiederholte seine Behauptung, dass dieser Krieg „niemals hätte beginnen dürfen“.

Wir erinnern daran, dass der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj sagte, die Ukraine sei bereit, mit der neuen Regierung des US-Präsidenten zusammenzuarbeiten, um Frieden zu erreichen.