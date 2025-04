Nachrichten vom 2. April: Änderungen bei den Buchungen von Mitarbeitern, Wachstum der ukrainischen Exporte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen?

Sanktionen gegen Russland: US-Präsident Donald Trump ist der Meinung, dass Putin den Waffenstillstand hinauszögert. Daher plant die Trump-Administration eine aggressive Anwendung von Sanktionen, die auch die russische „Schattenflotte“ einschließen.

Über Buchungen: Das Ministerkabinett der Ukraine hat die Möglichkeit erweitert, Militärpersonal für kritische Infrastrukturen und Unternehmen des Verteidigungssektors zu reservieren.

Über den Wiederaufbau der Ukraine: Die gesamte Finanzierungslücke für den Wiederaufbaubedarf der Ukraine im Jahr 2025 beträgt fast 10 Milliarden Dollar.

Über die Kiewer Metro: am 5. und 6. April werden an der Darnytsia-Überführung in Kiew die Balken der Oberleitungen abgebaut. Zur Sicherheit der Fahrgäste werden die U-Bahn-Stationen von Lisova bis Dnipra geschlossen.

Über Exporte aus der Ukraine: Im März exportierte die Ukraine Waren im Wert von über 3,6 Milliarden Dollar, 4,5% mehr als im Vorjahr und 18% mehr als im Februar.

EP-Exklusivmeldungen:

Jetzt geht’s los. Morgen beginnt Trump einen „Autokrieg“ mit der ganzen Welt

Am 3. April werden die Vereinigten Staaten Zölle auf Autos nicht-amerikanischer Herkunft einführen. Was wird sich dadurch ändern und wie stark werden die Preise steigen?