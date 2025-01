Poroschenkos Sohn muss 25.000 Hrywnja Strafe zahlen, weil er eine militärische Vorladung ignoriert hat, Dokument

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Sohn des Abgeordneten Petro Poroschenko, Olexij, der die Ukraine zusammen mit seinem Bruder vor der Invasion verlassen hat, muss eine Geldstrafe zahlen, weil er einer Vorladung des Militärs nicht nachgekommen ist.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Informator.

Laut einem offiziellen Dokument, das der Nachrichtenagentur vorliegt, ist Olexij Poroshenko ohne triftigen Grund nicht beim Regionalen Militärkommissariat in Petschersk erschienen, als er aufgefordert wurde, seine Angaben zu präzisieren. Nun muss der Sohn von Poroschenko 25.500 Hrywnja an den Haushalt zahlen.

„Für die Anerkennung von Mr. Poroschenko Olexij Petrovych der Begehung einer Ordnungswidrigkeit gemäß 4.3 des Artikels 210-1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für schuldig zu erklären und eine Verwaltungsstrafe in Form einer Geldbuße in Höhe von 1.500 steuerfreien Mindesteinkommen, d.h. 25.500 Hrywnja, zu verhängen“, heißt es in dem Beschluss des Leiters des Petschersk TCC und JV in Kiew.

Wenn der Sohn des Oligarchen die Geldstrafe ignoriert, verdoppelt sich diese.

„Bei Nichtzahlung der Geldstrafe innerhalb von 15 Tagen nach Zustellung dieses Beschlusses an den Zuwiderhandelnden wird die Geldstrafe gemäß Artikel 308 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Höhe von 51.000 Hrywnja zwangsweise eingezogen“, heißt es in dem Dokument.

Wie berichtet, wurde der älteste Sohn von Petro Poroschenko, Olexij, der zu Beginn des Krieges nach London ausgereist und nie in die Ukraine zurückgekehrt war, auf die Fahndungsliste gesetzt, weil er nicht vor dem TCC erschienen war, als er vorgeladen wurde.