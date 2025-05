EU-Beitritt: Die Ukraine wird eine neue Runde von Gesprächen mit Ungarn führen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainische Seite hat bereits ihre Vorschläge zu allen 11 Punkten vorgelegt, die Ungarn für problematisch hält.

Ein Treffen mit der ungarischen Seite im Rahmen der Konsultationen über den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union wird in naher Zukunft stattfinden. Dies gab der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Freitag, den 9. Mai, bei einem Briefing in Lwiw bekannt.

Nach Angaben des Außenministers hat Kiew alle Voraussetzungen für die Eröffnung des ersten Verhandlungsclusters erfüllt und hofft auf eine Gleichbehandlung durch die EU.

„Die Ukraine hat dem Erweiterungsprozess tatsächlich neues Leben eingehaucht und sollte nicht zurückgelassen werden. Die europäische Zukunft der Ukraine sollte nicht in Frage gestellt werden und der EU-Beitrittsprozess sollte nicht verzögert werden. Die nächste Runde der Konsultationen mit der ungarischen Seite wird bereits in den kommenden Tagen stattfinden. Wir sind auf einen konstruktiven Dialog eingestellt und erwarten eine Gleichbehandlung“, sagte Sybiha.

Die ukrainische Seite hat bereits ihre Vorschläge zu allen 11 Themen vorgelegt, die Ungarn für problematisch hält – insbesondere zum Bildungswesen, zur Gesetzgebung über die berufliche Bildung und zu den kulturellen Rechten der ungarischen Minderheit.

Die Ukraine arbeitet auch an einem Alternativplan für den Fall, dass Ungarn die Blockade nicht aufhebt. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die EU gesagt hat, dass sie alternative Szenarien für den Fall hat, dass Ungarn sein Veto gegen die Beitrittsverhandlungen der Ukraine nicht aufhebt.