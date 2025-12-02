Der Ukraine ist es gelungen, 1859 von Russland entführte Kinder zurückzugeben - Zelenska

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem Treffen in Paris sagte die First Lady Olena Zelenska, dass die Ukraine seit Beginn des Krieges 1.859 von Russland entführte Kinder zurückbringen konnte.

Quelle: Büro des Präsidenten

Das Büro des Präsidenten sagte in einer Erklärung: „Die First Lady der Ukraine Olena Zelenska, die First Lady Frankreichs Brigitte Macron und Außenminister Jean-Noel Barrot haben an einem Treffen im Rahmen der Initiative des Präsidenten der Ukraine Bring Kids Back UA teilgenommen.“

Einzelheiten: Nach Angaben des Präsidialamtes nahmen etwa 150 Personen an dem Treffen teil: Vertreter der französischen Politik, des diplomatischen Corps, internationaler Organisationen, der Wirtschaft, der philanthropischen Gemeinschaft, Bürgermeister, regionale Führungspersönlichkeiten und Kulturschaffende.

Zelenska betonte, dass es der Ukraine bisher gelungen ist, 1859 Kinder nach Hause zurückzubringen.

Die direkte Rede von Zelenska: „Aber auch nach der Rettung wird Hilfe benötigt. Nach der physischen Rückkehr nach Hause brauchen die Kinder auch eine psychologische und soziale Rückkehr. Zu diesem Zweck schaffen wir in der Ukraine Programme zur psychologischen Unterstützung, und die Regierung hat für jedes zurückgekehrte Kind eine spezielle Hilfe eingeführt.“

Um es noch einmal zusammenzufassen: Bring Kids Back UA und Save Ukraine berichteten Anfang November, dass eine große Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus der Besatzung gerettet worden war.