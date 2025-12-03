Das BIP der Ukraine könnte in 10 Jahren das Russlands übertreffen - Rubio

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Dies kann erreicht werden, wenn wir „die richtigen Dinge tun“, betonte der Außenminister der Vereinigten Staaten.

Wenn „die richtigen Dinge getan werden“, kann das ukrainische BIP das russische BIP in den nächsten zehn Jahren übertreffen. Dies sagte der US-Außenminister Marco Rubio in einem Interview mit Fox News.

Ihm zufolge wollen die Staaten, dass sich die ukrainische Wirtschaft nach dem Krieg nicht nur erholt, sondern auch „beginnt, aktiv zu florieren“. Rubio betonte, dass dies erreicht werden könne, indem man die „richtigen Dinge“ tue, die es der Ukraine ermöglichen würden, das BIP Russlands in zehn Jahren zu übertreffen.

„Worauf kann sich die Ukraine angesichts der Dynamik, über die ich gerade gesprochen habe, einlassen, und worauf wird sich Russland einlassen? Letzten Endes liegt es nicht an uns. Dies ist nicht unser Krieg. Wir befinden uns nicht im Krieg. Es sind keine amerikanischen Soldaten. Er findet auf einem anderen Kontinent statt. Wir sind daran beteiligt, weil nur wir es tun können“, sagte der US-Außenminister.

Wir erinnern daran, dass das Wachstum der ukrainischen Wirtschaft laut der Prognose der Weltbank im Jahr 2026 auf dem Niveau des laufenden Jahres bleiben und 2% betragen wird. Eine Beschleunigung auf 5% wird jetzt erst für 2027 erwartet. Nach Angaben der Nationalbank der Ukraine hat sich das Wachstum der ukrainischen Wirtschaft im zweiten Quartal 2025 verlangsamt. Das reale BIP wuchs im Jahresvergleich nur noch um 0,7 Prozent, während es im ersten Quartal noch bei 0,9 Prozent lag.