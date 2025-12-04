Weitere 2,1 Mrd. wurden für Drohnen bereitgestellt - Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Insgesamt hat das Verteidigungsministerium seit dem Start des Marktplatzes fast 6,3 Mrd. Hrywnja für diese Anschaffungen bereitgestellt.

Das Verteidigungsministerium hat zusätzliche 2,1 Mrd. Hrywnja für den Kauf von Drohnen und anderer notwendiger Ausrüstung durch die Brigaden der Streitkräfte der Ukraine über den Marktplatz DOT-Chain Defence bereitgestellt. Dies gab der Leiter des Ministeriums Denys Schmyhal am Donnerstag, den 4. Dezember bekannt.

Wie der Minister feststellte, hat das Verteidigungsministerium seit dem Start des Marktplatzes insgesamt fast 6,3 Milliarden Hrywnja für diese Käufe bereitgestellt.

„Das bedeutet echte, schnelle Lieferungen – ohne unnötige Bürokratie“, fügte er hinzu.

Schmyhal fügte hinzu, dass DOT-Chain Defence es den Einheiten ermöglicht, genau das auszuwählen, was sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, während die gesamte bürokratische Unterstützung der Beschaffungsagentur des Verteidigungsministeriums überlassen wird.