Wie sollte die Wirtschaftspolitik der Ukraine aussehen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaftstätigkeit waren während eines großen Krieges noch nie einfach, doch die anhaltenden russischen Angriffe auf die Infrastruktur haben die Herausforderungen auf eine neue Ebene gehoben. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums schrumpfte das BIP der Ukraine im Januar 2026 um 1 % im Vergleich zum Januar 2025. Dies ist angesichts der Zerstörung von Unternehmen, Stromausfällen und anderer Produktionsunterbrechungen kaum überraschend. Die zentrale Frage lautet: Was kann die Regierung tun, um das Problem des Wirtschaftsrückgangs zu lösen?

Der Standardansatz bei einer „typischen“ wirtschaftlichen Rezession besteht in monetären und fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen: Die Zentralbank senkt den Leitzins und lockert die Kreditbedingungen, während die Regierung Steuern senkt und die Ausgaben erhöht. Der Grundgedanke besteht darin, das Produktionsvolumen so schnell wie möglich an sein Potenzial anzunähern.

Dieser Standardansatz lässt sich derzeit in der Ukraine jedoch nicht anwenden.