Entscheidung über neuen Leiter des Präsidialamtes wird bald getroffen, sagt Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Regierungschef Wolodymyr Selenskyj sagte am Donnerstag, den 4. Dezember, dass eine Entscheidung über den neuen Leiter des Präsidialamtes in naher Zukunft getroffen werden wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Wolodymyr Selenskyj.

Er sagte, dass heute weitere Treffen mit Kandidaten für den Posten des neuen Leiters des Präsidialamtes stattgefunden haben.

„Wir haben die Formate der Arbeit des Amtes, die Interaktion mit anderen staatlichen Institutionen, die für die Interessen der Ukraine notwendig ist, diskutiert. Eine Entscheidung über den neuen Leiter des Amtes wird bald getroffen werden“, sagte Selenskyj in einer Erklärung.

Der Rücktritt von Jermak

Zur Erinnerung: Am 28. November durchsuchten Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros und Staatsanwälte der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft die Wohnung des ehemaligen Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak. Am selben Tag gab der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj bekannt, dass Jermak ein Rücktrittsschreiben verfasst hatte. Wenig später unterzeichnete er ein Dekret über seine Entlassung.

Am Abend des 29. November berichtete die New York Post, dass Jermak beschlossen hatte, an die Front zu gehen.

Am selben Tag gab der ehemalige Leiter des Präsidialamtes einen Kommentar gegenüber der Financial Times ab. Er sagte, er hege keinen Groll gegen Selenskyj und fügte hinzu, dass er sowohl vor als auch nach diesem Job sein Freund gewesen sei.

Am Tag nach seiner Entlassung besuchte Andrij Jermak erneut die Bankova-Straße, um mit dem Präsidenten der Ukraine zu sprechen.

Quellen von RBK Ukrajina sagten, dass Wolodymyr Selenskyj noch nicht über den nächsten Leiter des Präsidialamtes entschieden hat. Gleichzeitig werden sechs Kandidaten für den vakanten Posten in Betracht gezogen.