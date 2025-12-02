Das Durchschnittsgehalt in der Ukraine ist im Laufe des Monats um 1% gestiegen - der Staatliche Statistikdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Oktober 2025 betrug das Durchschnittsgehalt in der Ukraine 26913 Hrywnja und war damit um 1,1% höher als im September dieses Jahres.

Dies teilte der Staatliche Dienst für Statistik mit.

Dem Bericht zufolge wurden die höchsten Gehälter in Kiew – Hrywnja 40.738, sowie in der Region Luhansk – Hrywnja 30.675 (in dieser Region sind die meisten Befragten Institutionen des öffentlichen Sektors, deren Verlagerungsprozess noch im Gange ist) und in der Region Dnipropetrowska – Hrywnja 27.892 verzeichnet.

Die niedrigsten Durchschnittsgehälter werden in der Oblast Czernowitz – Hrywnja 19.343 und in der Oblast Kirowohrad – Hrywnja 19.920 beobachtet.

Das höchste Gehaltsniveau wurde im Oktober im Informations- und Telekommunikationssektor (Hrywnja 65.047) verzeichnet, das niedrigste im Bildungswesen (Hrywnja 16.984).

Die Daten zu den Durchschnittslöhnen werden auf der Grundlage der Meldungen von Unternehmen, Institutionen und Organisationen mit 10 oder mehr Beschäftigten zusammengestellt. Der Durchschnittslohn wird berechnet, indem die Lohnsumme der Vollzeitbeschäftigten durch ihre durchschnittliche Anzahl für den betreffenden Zeitraum (Monat, Quartal, Jahr) geteilt wird.

Um es kurz zu machen:

Im September 2025 lag das Durchschnittsgehalt in der Ukraine bei 26.623 Hrywnja, das sind 2,7% mehr als im August dieses Jahres.

Der Entwurf des Staatshaushalts für 2026 sieht eine Aktualisierung des Mindestlohns und des Existenzminimums vor.