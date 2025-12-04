Der Ölpreis steigt auf dem Weltmarkt weiter an: Bloomberg hat die Gründe dafür ermittelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Angesichts der Friedensgespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine und der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela steigen die weltweiten Ölpreise weiter an.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.

Am Morgen des 4. Dezember notierte Rohöl der Sorte Brent bei rund 63 $ pro Barrel, nachdem es am 3. Dezember um 0,4% gestiegen war. Der Preis für West Texas Intermediate lag nach den Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über die Ungewissheit eines Friedensabkommens in der Ukraine bei über $59.

„Hochrangige Gespräche zwischen amerikanischen und russischen Vertretern haben keinen diplomatischen Durchbruch zur Beendigung des fast vierjährigen Krieges in der Ukraine gebracht, so dass die Aussichten auf ein baldiges Ende des Konflikts gering sind“, so RBC Capital Markets in einer Prognose.

Die Spannungen um Venezuela spielen eine weitere Rolle für das Wachstum. Die US-Truppen konzentrieren sich in der Region, was einen Risikoaufschlag auf die Ölpreise aus der Region bedeutet. Sorgen bereitet auch das Haushaltsdefizit, das im nächsten Jahr voraussichtlich auf ein Rekordniveau ansteigen wird.

Gleichzeitig besteht das Risiko einer geringen Nachfrage und die Möglichkeit, dass Öl an Wert verliert. Das OPEC+-Kartell hat begonnen, die eingefrorenen Produktionskapazitäten wiederherzustellen, und die chinesischen Ölkäufe haben dazu beigetragen, die Märkte über Wasser zu halten, aber sie werden bis Mitte 2026 niedrig bleiben.