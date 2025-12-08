Wir haben keine gemeinsame Meinung zum Donbass: Selenskyj erklärt, warum er mit dem US-Plan nicht einverstanden ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Verhandlungen über die von den Vereinigten Staaten geförderte Friedensinitiative sind nach wie vor schwierig und in wichtigen Fragen, insbesondere zum Donbass, gespalten.

Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.

Laut Selenskyj haben sich die Unterhändler nicht auf eine gemeinsame Vision für die Zukunft der Regionen Donezk und Luhansk geeinigt.

„Es gibt eine Vision der Vereinigten Staaten, Russlands und der Ukraine – und wir haben keine gemeinsame Meinung zum Donbass“, sagte der Präsident.

Insbesondere besteht die Ukraine auf einem separaten Abkommen über Sicherheitsgarantien ihrer westlichen Partner, einschließlich der Vereinigten Staaten. Selenskyj bezeichnete diese Fragen sowie die Kontrolle über die östlichen Regionen als „heikel“, die weitere Diskussionen erfordern.

Selenskyjs Kommentare folgten auf die Kritik von US-Präsident Donald Trump, der sagte, er sei „ein wenig enttäuscht, dass Präsident Selenskyj den Vorschlag noch nicht gelesen hat“.

„Es gibt eine Frage, auf die ich – und alle Ukrainer – eine Antwort haben wollen: Wenn Russland wieder einen Krieg beginnt, was werden unsere Partner tun“, sagte Selenskyj.