Es ist bekannt geworden, wann die Heizung in Kiew und der Region vollständig wiederhergestellt werden kann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In den meisten Gebäuden in Kiew und der Region Kiew ist die Heizung bereits wiederhergestellt worden, und bis zum Ende des Tages wird sie für alle wieder vollständig hergestellt sein.

Dies gab Olexij Kuleba, Minister für die Entwicklung der Gemeinden und Gebiete der Ukraine, bekannt.

„Einige Gebäude werden noch wiederhergestellt – die Arbeiten werden den ganzen Tag über fortgesetzt, und am Ende des Tages wird das System überall betriebsbereit sein. Dies ist auf die schrittweise Inbetriebnahme der Netze nach den Schäden zurückzuführen“, sagte er.

Die zentrale Wasserversorgung in der Hauptstadt und in der Region wurde vollständig wiederhergestellt, fügte Kuleba hinzu.

Zur Erinnerung:

Nach dem massiven Angriff Russlands haben die Stromversorger von DTEK die Stromversorgung von etwa 1 Million Verbrauchern in Kiew und der Region Kiew wiederhergestellt.

DTEK ist es gelungen, die kritische Infrastruktur und alle Haushalte in Kiew nach dem russischen Angriff am 27. Dezember mit Strom zu versorgen.

Die Situation am linken Ufer der Hauptstadt ist nach wie vor schwieriger. Das rechte Ufer von Kiew ist zu seinem Stromausfallplan zurückgekehrt.