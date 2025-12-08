Macron hat die wichtigste Bedingung für ein Vorankommen der Friedensgespräche über die Ukraine genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei den aktuellen Gesprächen in London zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den Staats- und Regierungschefs einer Reihe von Partnerländern geht es vor allem darum, eine „gemeinsame Basis“ zu finden.

Dies erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf France 24.

Insbesondere geht es um die Kohärenz zwischen den Positionen der Vereinigten Staaten, Europas und der Ukraine zu einem möglichen Friedensabkommen, das die russische Aggression beenden könnte.

Laut Macron ist es nun notwendig, sich auf einen gemeinsamen Ansatz der Verbündeten zu einigen.

„Das Hauptproblem ist die Konvergenz unserer Positionen – Europäer, Ukrainer und die Vereinigten Staaten – um diese Friedensgespräche abzuschließen“, sagte er.

Macron betonte auch, dass die Parteien, sobald eine gemeinsame Position erreicht ist, in eine „neue Phase“ eintreten können, in der sie versuchen werden, „die bestmöglichen Bedingungen für die Ukraine, für die Europäer und für die kollektive Sicherheit zu gewährleisten.“

Der US-Friedensplan