Ukrenerho bestätigte die Abschaltung am 29. Dezember

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Massive russische Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen sind der Hauptgrund für die verhängten Einschränkungen, betonte das Unternehmen.

In den meisten Regionen der Ukraine bleiben die Stromabschaltungen für Haushalte und die Strombegrenzungen für die Industrie auch am 29. Dezember in Kraft. Dies berichtet Ukrenerho am Sonntag, den 28. Dezember.

Wie bereits erwähnt, werden in den meisten Regionen den ganzen Tag über Zeitpläne für Stromabschaltungen für Haushaltskunden gelten. Parallel dazu wird es auch Strombeschränkungen für Unternehmen und die Industrie geben.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Terroranschläge auf den Energiesektor. Die Anzahl der gleichzeitig angewandten Warteschlangen wird nicht bekannt gegeben.

„Die Situation im Stromnetz kann sich ändern. Zeitpunkt und Umfang der Anwendung von Abschaltungen an Ihrer Adresse – informieren Sie sich auf den offiziellen Seiten von oblenergo in Ihrer Region“, heißt es in der Mitteilung.

Außerdem erinnerte das Unternehmen an die Notwendigkeit eines sorgfältigen Stromverbrauchs.

Wir werden daran erinnern, dass die Russische Föderation in der Nacht einen massiven Raketen-Drohnen-Angriff auf das Energiesystem der Ukraine durchgeführt hat. Die Verbraucher in den Regionen Kiew, Kiew und Tschernihiw wurden vom Stromnetz getrennt.