Russisches Öl steckt auf See fest, Preise sinken erneut, Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland lädt in einem noch nie dagewesenen Tempo Öl auf Tanker, aber die Lieferungen sitzen auf See fest. Infolgedessen fallen die Preise und Moskaus Fähigkeit, seinen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren, schrumpft.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.

Der Publikation zufolge ist das Entladen von Tankern trotz der Tatsache, dass die russischen Ölexporte die zweite Woche in Folge gestiegen sind, weiterhin ein ernsthaftes Problem. Russland muss außerdem Tanker mit seinem Öl nach China statt nach Indien umleiten. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass Russlands Ölreserven auf dem Wasser seit Ende August um 28% gestiegen sind.

Infolgedessen hat der Überschuss an russischem Öl auf dem Wasser ein 2,5-Jahres-Hoch erreicht, einer von mehreren Faktoren, die die Preise drücken und Russlands Einnahmen schmälern.

Nach Angaben von Bloomberg hat Moskau in den vier Wochen bis zum 7. Dezember durchschnittlich 3,68 Millionen Barrel Öl pro Tag verschifft. Das sind etwa 220.000 Barrel pro Tag mehr als im vorangegangenen Zeitraum bis zum 30. November.

Der Anstieg der Exporte trug jedoch kaum zur Steigerung der Einnahmen bei, da die Ölpreise nun schon seit zehn Wochen in Folge fallen. Infolgedessen stieg der durchschnittliche Wert der russischen Seeexporte nur um 1%. Urals-Rohöl aus dem Schwarzen Meer und ESPO-Rohöl aus dem Pazifischen Ozean wurden zu den niedrigsten Preisen seit Kriegsbeginn verkauft.

Außerdem wird erwartet, dass die indischen Importe von russischem Öl aufgrund des Drucks der USA Anfang nächsten Jahres auf den niedrigsten Stand seit fast vier Jahren fallen werden.

China steigert Ölimporte aus Russland