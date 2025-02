Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der russische Diktator Wladimir Putin verbreitet weiterhin die Behauptung, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sei „illegitim“.

Kremlchef Wladimir Putin behauptet die „Illegitimität“ des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, um ausländische Politiker in die Irre zu führen. Dies geht aus einer Erklärung des Leiters des Außenministeriums Andrij Sybiha vom Sonntag, den 2. Februar, hervor.

Der Minister erinnerte daran, dass in einem Vierteljahrhundert der Amtszeit Putins im Kreml drei Präsidenten in der Ukraine in fairen Wahlen abgelöst wurden und Donald Trump es geschafft hat, zum zweiten Mal ins Weiße Haus zurückzukehren.

„So sieht Demokratie und Legitimität aus. Putin hingegen hat die Macht an sich gerissen, die russische Verfassung mit Füßen getreten, alle Gegner getötet oder inhaftiert, freie Medien zerstört, eine Scheinwahl für sich selbst organisiert und ist länger an der Macht als Stalin. Jetzt erzählt dieses Gesicht der Welt etwas von Legitimität. Lassen Sie uns in Ruhe“, sagte der ukrainische Außenminister.

Sybiha betonte, dass nur die Legitimität Putins, „der zwanzigjährige Männer, die geboren wurden, als er bereits an der Macht war, zu Kanonenfutter macht“, in Frage gestellt werden könne.