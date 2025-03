Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Präsidialamt der Ukraine hat dazu aufgerufen, Veröffentlichungen in den ukrainischen und weltweiten Medien zu überprüfen, insbesondere wenn sie sich auf internationale Verhandlungen beziehen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters des Büros des Präsidenten der Ukraine Andrij Jermak.

„Hat jeder das Video gesehen, in dem ich über China spreche? Generell ist es sehr interessant, die Fähigkeit einiger Medien zu beobachten, Fakten zu überprüfen, denn dieses Video ist mehr als zwei Wochen alt und wurde nicht in London gedreht. Dies ist die Münchner Sicherheitskonferenz. Gemeinsam mit Außenminister Andrij Sybiha haben wir uns mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi getroffen und über einen nachhaltigen und gerechten Frieden gesprochen“, sagte Jermak.

Er postete auch einen Link zu einer Veröffentlichung über das Treffen und fügte hinzu, dass vor zwei Wochen ein Videokommentar über die Bedeutung Chinas bei den Friedensverhandlungen in der Ukraine veröffentlicht wurde.

„Aber jemand war so sehr an Manipulation interessiert, dass er nicht einmal bemerkt hat, dass ich in Großbritannien einen Anzug und keine Khakis getragen habe“, fügte Jermak hinzu.