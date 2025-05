Rubio reist am 14: und 16. Mai in die Türkei: hat das mit Putins Vorschlag zu tun?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

US-Außenminister Marco Rubio reist in die Türkei. Die Reise wird an den Tagen stattfinden, die der russische Diktator Wladimir Putin zuvor in seinem Vorschlag für Gespräche mit der Ukraine genannt hatte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das US-Außenministerium.

Das US-Außenministerium teilte mit, dass Rubio US-Präsident Donald Trump vom 11. bis 14. Mai nach Saudi-Arabien und Katar begleiten wird, wo der Präsident versuchen wird, die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Partnern am Golf zu stärken.

„Die Treffen von Minister Rubio mit hochrangigen Vertretern werden dazu beitragen, Lösungen für globale und regionale Herausforderungen zu finden, den bilateralen Handel und die Investitionen auszuweiten und unsere strategischen Partnerschaften zu bekräftigen“, so das Außenministerium.

Rubios Besuch in der Türkei

Vom 14. bis 16. Mai wird Außenminister Rubio nach Antalya in der Türkei reisen, um an einem informellen Treffen der NATO-Außenminister teilzunehmen, bei dem die Sicherheitsprioritäten des Bündnisses erörtert werden sollen, darunter die Erhöhung der alliierten Investitionen in die Verteidigung und die Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges.

„Anlässlich des NATO-Gipfels in Den Haag im Juni dieses Jahres wird der Außenminister die Agenda von Präsident Trump für unsere Verbündeten vorantreiben, um zu einer stärkeren und effektiveren NATO beizutragen“, so das Außenministerium weiter.

Waffenstillstandsgespräche