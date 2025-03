Selenskyj gab eine Erklärung zu den Verhandlungen mit den USA ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Auf ukrainischer Seite werden diplomatische und militärische Vertreter an den Gesprächen teilnehmen, sagte Wolodymyr Selenskyj.

Die Ukraine erwartet, dass die Verhandlungen mit US-Vertretern in der saudi-arabischen Stadt Jeddah produktiv sein werden und dass ihre Interessen berücksichtigt werden. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft am Samstag, den 8. März.

„Wir bereiten ein Treffen in Saudi-Arabien vor. Ich bin sicher, dass das Treffen produktiv sein wird: Wir in der Ukraine sind darauf eingestellt. Sehr … Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass die ukrainischen Interessen berücksichtigt werden – wenn nötig berücksichtigt“, erklärte er.

Selenskyj erinnerte daran, dass die Ukraine durch den Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, Außenminister Andrij Sybiha, Verteidigungsminister Rustem Umjerow und den stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, Pawlo Palisa, vertreten sein wird.

Diesmal fügte der Präsident hinzu, dass mehrere andere Vertreter des ukrainischen diplomatischen Korps ebenfalls an den Gesprächen teilnehmen würden, nannte aber nicht genau, wer.

Wir erinnern daran, dass der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump für den Nahen Osten, Steve Witkoff, am 6. März sagte, dass die Verhandlungen zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten nächste Woche in Riad oder Jeddah in Saudi-Arabien stattfinden werden.

Und am Vorabend gab das Außenministerium des Königreichs an, dass das Treffen von Vertretern der USA und der Ukraine über die Möglichkeit, den Krieg zwischen der Ukraine und Russland zu beenden, in der Stadt Dschidda stattfinden wird.