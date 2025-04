Eine Manifestation des absolut Bösen: Laut Außenministerium übermittelt die Ukraine Daten über den russischen Angriff auf Sumy an ihre Partner

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland hat während der Feierlichkeiten zum Palmsonntag einen Terroranschlag auf ein Wohngebiet in Sumy verübt. Der ukrainische Außenminister verurteilte den Anschlag und forderte die internationale Gemeinschaft auf, entschlossen zu reagieren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Außenministerium der Ukraine.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha verurteilte den jüngsten Beschuss von Sumy, der am Morgen des 13. April während der Feierlichkeiten zum Palmsonntag stattfand.

An diesem Tag, an dem die Gläubigen des Einzugs des Herrn in Jerusalem gedenken, hatte Russland einen Raketenangriff auf ein Wohngebiet der Stadt gestartet, der zahlreiche zivile Opfer forderte.

Sybiha betonte, dass solche Angriffe während eines wichtigen christlichen Feiertags eine Manifestation des absolut Bösen sind. Er sagte auch, dass die Ukraine bereits alle Details dieses Kriegsverbrechens an die internationalen Partner weitergegeben hat und forderte von ihnen eine starke Reaktion.

„Dies ist das absolut Böse. Ein Angriff während eines wichtigen christlichen Feiertags, an dem die Menschen für den Frieden beten, ist eine besondere Form der Barbarei“, sagte Andrij Sybiha.

Außerdem erinnerte der Minister daran, dass Russland sich den zweiten Monat in Folge weigert, den US-Vorschlag für einen Waffenstillstand zu akzeptieren, dem die Ukraine am 11. März zugestimmt hat. Stattdessen verstärkt Moskau seine terroristischen Angriffe.

„Wir fordern unsere Partner auf, der Ukraine zusätzliche Luftabwehrausrüstung zu liefern und den Druck auf Moskau zu erhöhen. Gewalt ist die einzige Sprache, die sie verstehen.“

Raketenangriff auf Sumy