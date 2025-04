In Mariupol wird ein Massensterben von Delphinen und Vögeln verzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

All dies sind unbedingte Folgen des Ökozids und der Ausrottung der Flora und Fauna in der Region Asow, betonte Andrjuschtschenko.

In Mariupol, das vorübergehend von den Russen besetzt ist, gibt es ein Massensterben von Delfinen und Vögeln. Dies berichtete der Leiter des Zentrums für das Studium der Besatzung, der ehemalige Berater des Bürgermeisters von Mariupol Petr Andrjuschtschenko, am Montag, den 28. April in Telegram.

Ihm zufolge wurden mehr als 20 tote Vögel und Leichen von toten Delfinen im Bezirk Left-bank der Stadt am Strand gefunden. Die Gründe für den Tod der Tiere sind unbekannt: Voraussetzungen wie Epidemien seien nicht festgestellt worden, so der Beamte.

„Doch wie schon alljährlich unter Besatzung bringt die Frühjahr-Sommer-Saison ein Massensterben von Tieren und Vögeln mit sich. All dies sind unbedingte Folgen des Ökozids und der Ausrottung der Flora und Fauna der Region Asow“, sagte Andrjuschtschenko. Wir erinnern daran, dass in Mariupol immer noch spontane Gräber von Einwohnern zu finden sind, die bei der Erstürmung der Stadt ums Leben gekommen sind. Im besetzten Mariupol hat ein Tiger einen Mann gefressen