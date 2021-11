Leben in den roten Zahlen: Wie lange wird die Quarantäne in Kiew noch andauern?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Kiew befindet sich seit 22 Tagen in einer roten Zone. Alle sind besorgt darüber, wann die Stadt aus der roten Zone herauskommt und ob eine Lockerung der Quarantäne möglich ist.

Die Website Segodnya fragte den Staatlichen Dienst für Verbraucherschutz in Kiew nach den Aussichten für die Hauptstadt.

Die Sterblichkeitsrate ist nach wie vor hoch

Wie uns der Staatliche Dienst für den Schutz der Verbraucherrechte versicherte, ist bei fast allen Indikatoren eine Verbesserung zu verzeichnen.

„Der einzige hohe Indikator ist die Sterblichkeit. Und was den Bettenfonds, die Auslastung des medizinischen Systems und die Belegung von Intensivbetten angeht, sehen wir eine deutliche Verbesserung“, sagte Oleg Ruban, Leiter des staatlichen Verbraucherdienstes in Kiew, gegenüber der Website Segodnya.

Kontrollen auch nachts

Die Kontrollen in der Stadt gehen jedoch weiter. Mobile Brigaden, bestehend aus Vertretern der regionalen staatlichen Verwaltung, des staatlichen Dienstes für den Schutz der Verbraucherrechte und der nationalen Polizei, setzen ihre Arbeit fort.

„Derzeit sind 40 mobile Brigaden tagsüber im Einsatz und weitere 10 führen nachts Inspektionen durch. Wir reduzieren nicht die Kontrolle über die Durchführung von Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung“, fügt Oleg Ruban hinzu.

Wer wird mit einer Geldstrafe belegt?

Die Einkaufszentren sind eine besondere Kontrollzone. Sie führen dort regelmäßig Inspektionen durch. Nach Angaben von Oleg Ruban versuchen ungeimpfte Bürger, in Einkaufszentren zu gelangen.

„Jeden Tag werden etwa 60 Bußgelder speziell für die Einkaufszentren ausgestellt, die diesen Bürgern den Zutritt gestatten. Die Überwachung wird fortgesetzt. Darüber hinaus werden nach einem Beschluss des Ministerkabinetts auch die Anforderungen an die Arbeit von Einkaufszentren in der gelben Quarantänezone verschärft. Auch sie müssen Impfbescheinigungen mit sich führen, wie sie es in der roten Zone tun. Für sie wird es vorerst keine Ausnahme geben“, fügt Oleg Ruban hinzu.

Nach Angaben des Gesprächspartners wird die Entscheidung über die Lockerung der Quarantäne auf der Ebene des Ministerkabinetts und der Staatskommission getroffen. Daher ist es noch zu früh, um Prognosen abzugeben.