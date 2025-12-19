Soldaten haben einen Angriff feindlicher gepanzerter Fahrzeuge in der Region Dnipro abgewehrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Das Militär teilte Aufnahmen von der Abwehr eines mechanisierten Angriffs durch russische Angreifer in der Region Dnipro.

Quelle: Video der 92. Separatistischen Mechanisierten Brigade, der Pressedienst der Landstreitkräfte in den sozialen Medien, Ukrajinska Prawda

Einzelheiten: Vorgestern haben russische Truppen versucht, die Stellungen der 92. Separaten Sturmbrigade in der Region Dnipro mit gepanzerten Fahrzeugen und mehreren Dutzend feindlicher Infanteristen zu stürmen.

Das Militär berichtet, dass die Besatzungen von Drohnen der Angriffsbataillone der 92. separaten Angriffsbrigade den Feind mit explosivem Feuer trafen. Zwei Lastwagen, ein T-72 Panzer, ein MT-LB, ein Schützenpanzer und etwa 35 Angehörige der russischen Armee wurden getroffen. Der Angriff wurde zurückgeschlagen.

video 92 OshBr